وزير العمل: بروتوكول تعاون مع شركة "إبدأ" لتطوير منظومة التدريب المهني

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، على الاستعدادات الجارية لتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة "إبدأ ADU" للتطوير والتدريب، الذراع التدريبي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "إبدأ".

يأتي هذا التعاون، بحسب بيان وزارة العمل، الإثنين، في إطار خطة الوزارة نحو تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب للوظائف التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي.

إطلاق خطة لتطوير المراكز التدريبية

وأوضح "جبران"، أن البروتوكول يتضمن تخصيص 5 مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة كمرحلة أولى، للتعاون مع "إبدأ ADU" في مجالات تطوير هذه المراكز، وسيتم العمل على تحديث المراكز من جميع النواحي وتفعيل منصات للتشغيل والتدريب والتسويق، لتكون جاهزة ومتطورة في تقديم التدريب المهني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن تطوير منظومة التدريب المهني يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للوظائف في ظل ما يشهده سوق العمل من متغيرات وتحديات، مؤكدًا أن الوزارة تواصل العمل على الاستعداد المستمر لهذه التحديات عبر تطوير هذه المنظومة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير جبران، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد من شركة "إبدأ ADU".

شارك في الاجتماع من شركة "إبدأ ADU": خالد حسن، مصطفى عبيد، ومحمد المندراوي، بينما مثل وزارة العمل كل من شيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وإبراهيم علي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ومحمد الهواري، مدير عام شؤون منح تراخيص مراكز التدريب الخاصة.

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