لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تبحث الكثير من خريجات الأزهر الشريف ومعاهد إعداد الدعاة والمراكز الثقافية وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الشرعية والعربية، عن خطوات الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف.

وتمنح وزارة الأوقاف، تصريح واعظة معتمدة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر والجامعات المصرية المتخصصات في مجال الشريعة الإسلامية، أو اللغة العربية، أو الحاصلات على درجة الماجستير أو الدكتوراه في مجال الشريعة الإسلامية، أو اللغة العربية، أو من الحاصلات على مؤهل أزهري (الكليات والأقسام الشرعية والعربية)، أو خريجات مراكز الثقافة الإسلامية بالأوقاف.

وجاءت خطوات الحصول على تصريح واعظة معتمدة من الأوقاف، كما يلي:

- تعقد الاختبارات تحريريًّا وشفهيًّا لجميع الخريجات.

- درجة أستاذ مساعد فصاعدًا تجرى لهن مقابلة شخصية، مع تقديم صورة من السيرة الذاتية ونسخة كاملة من مؤلفاتهن عند المقابلة.

- حفظ ربع القرآن الكريم على الأقل وإجادة تُلاوته، والإلمام بتفسيره وفهم مقاصده.

- إتقان اللغة العربية.

- التمكن من فقه العبادات.

- الإلمام بمفاهيم الثقافة الإسلامية في ضوء إصدارات سلسلة رؤية باللغة العربية .

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