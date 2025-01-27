نقيب الصحفيين: نقابات مهنية تعقد اجتماعًا للتوافق على موقف موحد تجاه تهجير الفلسطينيين

كتب- محمد أبو بكر:

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابات المهنية ستعقد اليوم اجتماعًا تشاوريًا للتوافق على موقف موحد يعبر عن جموع المهنيين المصريين، تجاه مخططات الإدارة الأمريكية الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضاف "البلشي"، عبر حسابه على فيس بوك، الإثنين، أنه من المقرر أن تعقد النقابات مؤتمرًا صحفيًا غدًا الثلاثاء لإعلان الموقف الموحد وتفاصيل التحركات القادمة.

ويبحث الاجتماع، الذي سيُعقد بنقابة الصحفيين في الرابعة من مساء اليوم، تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني الصامد الرافض للرحيل عن أرضه، ومع النظام المصري الذي جدد موقفه الرافض لـ"المساس بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء الأرض من أصحابها من خلال التهجير، أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواءً بشكل مؤقت، أو طويل الأجل".

وخلال المشاورات، التي سبقت الاجتماع، بحث نقباء وممثلو نقابات الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والمهن التمثيلية، والصحفيين، سبل التواصل مع عدد أكبر من النقابات، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المصري للتوافق على رسالة موحدة لدعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، والحكومة المصرية، التي أصدرت عبر وزارة الخارجية بيانًا يتوافق مع عقيدة الشعب المصري وثوابته تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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