نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة الإسراء والمعراج

كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، كلمةً بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، نيابةً عن المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وقال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب: نواب المجلس الموقر؛ تعيش الأمة الإسلامية مناسبة دينية عظيمة، ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، إحدى المعجزات التي أكرم الله بها نبيه مـحـمد، صلى الله عليه وسلم، حيث أُسرى به ليلًا من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى في القدس، ثم عُرج به إلى السماوات العلا، في رحلة كانت تأكيدًا لمكانة النبي، صلى الله عليه وسلم، ومنحة ربانية للتخفيف عنه بعد عام الحزن وما لاقاه من أذى، وهي ليلة فرض الله فيها الصلاة على المسلمين؛ لتكون صلة بين العبد وربه، وأساسًا لدين الإسلام.

وأضاف سعد الدين: في هذه الذكرى العطرة، نستحضر معاني الإيمان والتقوى، ونعمل على ترسيخ قيم الطاعة والصلاة في حياتنا اليومية، ونتأمل في قدرة الله وعظمته.

وتابع وكيل أول مجلس النواب: وإنى إذ أتقدم إليكم وشعب مصر العظيم بخالص التهاني بهذه المناسبة، أدعو المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا الغالية بالاستقرار والرخاء في عهد الرئيس

عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوري، مختتمًا: وفقنا الله وإياكم جميعًا إلى حسن طاعته وعبادته.