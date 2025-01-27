زعيم الأغلبية في النواب عن تهجير الفلسطينيين: مصر لا تساوم على سيادتها

كتب- نشأت علي:

قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، إن مصر لا تساوم أبدا على استقلالها وسيادتها.

وتابع خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب: "نعلنها من مجلس النواب أن أرض سيناء أرض العزة والكرامة وارتوت بدماء الشهداء لن تكون هي أو أي بقعة على أرض مصر ساحة لتصفية القضية الفلسطينية".

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