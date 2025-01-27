على طريقة عمرو أديب.. علاء مبارك يحذر من مقترح "أبو حنان": في غاية الخطورة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال مصر والأردن لسكان غزة أمر في غاية الخطورة، ومخطط أمريكي لتغيير شكل المنطقة.

وأضاف علاء مبارك في تدوينة له عبر صفحته على موقع "إكس":"من الآخر لا تقولي استقبال مؤقت ولا دائم فلا حل للقضية إلا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتابع: "أما اقتراح استقبال مصر والأردن لسكان قطاع غزة ولو لزمن مؤقت كما اقترحه أبو حنان أمر في غاية الخطورة، ظاهره عمل إنساني و باطنه بداية مخطط أمريكى لتغير شكل المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية بمحاولة توطين الفلسطينيين في دول الجوار".

واستخدم علاء مبارك اللقب الذي أطلقه الإعلامي عمرو أديب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تحذيره من خطورة اقتراح تهجير الفلسطينيين.

من الاخر لا تقولى استقبال مؤقت ولا دائم فلا حل للقضية إلا بانهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، اما اقتراح استقبال مصر والأردن لسكان قطاع غزة ولو لزمن مؤقت كما اقترحه أبو حنان امر في غاية الخطورة ؛ ظاهره عمل إنسانى و باطنه بداية مخطط امريكى لتغير شكل… pic.twitter.com/WTGafEsqLf — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 26, 2025

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