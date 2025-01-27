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على طريقة عمرو أديب.. علاء مبارك يحذر من مقترح "أبو حنان": في غاية الخطورة

11:40 ص الإثنين 27 يناير 2025

علاء مبارك

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستقبال مصر والأردن لسكان غزة أمر في غاية الخطورة، ومخطط أمريكي لتغيير شكل المنطقة.

وأضاف علاء مبارك في تدوينة له عبر صفحته على موقع "إكس":"من الآخر لا تقولي استقبال مؤقت ولا دائم فلا حل للقضية إلا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وتابع: "أما اقتراح استقبال مصر والأردن لسكان قطاع غزة ولو لزمن مؤقت كما اقترحه أبو حنان أمر في غاية الخطورة، ظاهره عمل إنساني و باطنه بداية مخطط أمريكى لتغير شكل المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية بمحاولة توطين الفلسطينيين في دول الجوار".

واستخدم علاء مبارك اللقب الذي أطلقه الإعلامي عمرو أديب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تحذيره من خطورة اقتراح تهجير الفلسطينيين.

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علاء مبارك محمد حسني مبارك دونالد ترامب مصر الأردن سكان غزة مقترح ترامب لتهجير غزة
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