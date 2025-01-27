بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة "الإجراءات الجنائية"

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، لمناقشة تقارير اللجان النوعية عن الاتفاقيات الدولية.

وتناقش الجلسة العامة، قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.

كما تشهد الجلسة العامة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥.

ويواصل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من 172 وصولا إلى 247.