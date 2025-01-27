معهد الفلك يعلن موعد غرة شهر شعبان 1446هـ

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانًا رسميًا يحدد موعد ميلاد هلال شهر شعبان لعام 1446هـ.

ووفقًا للبيان، يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة الثانية و37 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الأربعاء 29 من رجب 1446هـ الموافق 29 يناير 2025م، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وأشار المعهد إلى أن القمر سيغرب مع غروب الشمس في مكة المكرمة، بينما في القاهرة يغرب القمر قبل غروب الشمس بثلاث دقائق، وفي باقي محافظات مصر، تتفاوت مدة غروب القمر قبل الشمس بين دقيقة واحدة وثلاث دقائق، باستثناء حلايب التي يغرب فيها القمر مع غروب الشمس، وتوشكى حيث يغرب القمر بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين دقيقة واحدة وعشر دقائق، باستثناء بعض المدن مثل داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، مراكش وفاس بالمغرب، ولاجوس بنيجيريا، حيث يغرب القمر بعد الشمس بمدد تتراوح بين دقيقتين واثنتي عشرة دقيقة.

وبناءً على الحسابات الفلكية، يكون يوم الخميس 30 يناير 2025 هو المتمم لشهر رجب 1446هـ، بينما تكون غرة شهر شعبان 1446هـ فلكيًا يوم الجمعة 31 يناير 2025.

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