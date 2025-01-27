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الحكومة تكشف موعد انطلاق معارض أهلًا رمضان في جميع المحافظات

11:05 ص الإثنين 27 يناير 2025

معارض أهلًا رمضان

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت صفحة مجلس الوزراء، عن انطلاق معارض "أهلًا رمضان" في مختلف المحافظات، وذلك اعتبارًا من بداية شهر فبراير المقبل، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك؛ بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

ركن ثابت لـ "أهلًا رمضان" في الأسواق والمجمعات

أكدت الحكومة، أنه سيتم تخصيص ركن ثابت لمبادرة "أهلًا رمضان" داخل أسواق اليوم الواحد، السلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

يذكر أنه وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يحل أول أيام شهر رمضان لعام 2025 يوم السبت 1 مارس 2025، على أن يستمر الشهر الكريم لمدة 29 أو 30 يومًا بحسب رؤية الهلال.معارض أهلًا رمضان (2)

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