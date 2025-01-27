الزيارة الأولى.. الأكاديمية العسكرية تستقبل أُسر الطلبة الجدد خلال فترة الإعداد

كتب- محمد سامي:

استقبلت الأكاديمية العسكرية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، أُسر الطلبة الجدد المنضمين حديثًا إلى صفوف القوات المسلحة من الدفعة (121) حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية في أول زيارة لأبنائهم خلال فترة الإعداد العسكري.

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمةً رحَّب خلالها بأُسر الطلبة المستجدين، ونقل لهم تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرًا إلى ما توفره الأكاديمية من كل الإمكانات التي تُسهم في سرعة انخراط الطلبة بالحياة العسكرية، وأعرب لهم عن تقديره واعتزازه بتربيتهم السليمة لأبنائهم وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن .

وأشادت أُسر الطلبة المستجدين، وسط شعور ينتابه الفخر والاعتزاز بلقاء أبنائهم، بالروح المعنوية العالية التي وجدوا أبناءهم عليها، معربين عن سعادتهم واعتزازهم بوجود ذويهم في هذا الصرح العظيم، ليكونوا خير امتداد لمسيرة عطاء رجال القوات المسلحة في الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدراته جيلًا بعد جيل .