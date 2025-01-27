قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين كضباط مكلفين بالقوات المسلحة دفعة يوليو 2025 -تفاصيل

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كتب- محمد سامي:

صدَّق الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين، الحاصلين على درجتَي الماجستير والدكتوراه؛ للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية، دفعة يوليو 2025 .

الشروط العامة للقبول

- أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية، ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.

- أن يكون لائقًا طبيًّا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية، مع التأكيد أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول، والتي تم على أساسها قبول المرشح، صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف).

- أن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكري المعمول به بالقوات المسلحة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها .

الأطباء البشريون الحاصلون على درجة الماجستير

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير أن لا تزيد السن على 34 سنة في 01/ 07/ 2025، وأن لا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراة على 38 سنة في 01/ 07/ 2025، وأن لا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز .

مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التي يتمتع بها المكلف

يصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامَين ويجدد لمدة عام فآخر بحد أقصى أربعة أعوام، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد انتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها إلى جهة عمله المدني لضمها إلى فترة خدمته عند إحالته إلى المعاش، ويحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك .

علمًا بأنه سيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بكوبري القبة، اعتبارًا

من يوم السبت الموافق 15/ 02/ 2025، ولمدة شهر .

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg)،

وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحًا حتى (5) مساءً عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم (22617788 /02) .