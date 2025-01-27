"حزب مصر بلدي" يرفض تصريحات ترامب ويؤيد موقف مصر من القضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

أعلن حزب "مصر بلدي" عن رفضه التام واستنكاره تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن كجزء من حل الأزمة الفلسطينية.

وأكد الحزب، أن هذه التصريحات تُمثل تجاوزًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكًا واضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأيد حزب "مصر بلدي" موقف الدولة المصرية الصلب من رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ورفض تصفية القضية الفلسطينية. إذ أشار الحزب إلى أن القضية الفلسطينية كانت ومازالت قضية وجودية للدولة المصرية.

وأكد الحزب، أن الدعوات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم التاريخية تعد انتهاكًا مباشرًا للحقوق الفلسطينية في أراضيهم وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، إذ أن مثل هذه المقترحات لا تخدم سوى أجندات الاحتلال الإسرائيلي، وتزيد من إشعال المنطقة بوتيرة عالية من الحروب وتؤدي إلى تعقيد الأزمة بدلًا من المساهمة في حلها.

وأعرب الحزب عن دعمه للموقف المصري التاريخي الذي يعكس التزامًا أخلاقيًا وقوميًا تجاه الشعب الفلسطيني، ويدحض أي مزاعم أو محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض حلول غير عادلة أو تهجير أهلها.

وأكد الحزب، أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هي قضية حق وعدالة، ويدعو الحزب إلى احترام القوانين الدولية والقرارات الأممية التي تقر بحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيه ١٩٦٧ وعاصمتها القدس .

ودعا حزب "مصر بلدي" المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في مواجهة أي دعوات للتهجير أو العبث بالحقوق الفلسطينية، والعمل على دعم حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية.

وشدد على ضرورة تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إنهاء سياساته العدوانية التي تمثل السبب الرئيسي لاستمرار الأزمة الفلسطينية.

وفي النهاية ، وأكد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه المخططات الظالمة، إذ يشدد على التزامه بدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل السياسية والدبلوماسية؛ فإن فلسطين كانت وستظل قضية وجودية لمصر، وأنه لا يمكن تطبيق أي حلول تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني أو تمس كرامته الوطنية.