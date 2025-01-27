نشرة التوك شو| رفض رسمي وشعبي لمقترح ترامب بتهجير الفلسطينين وحزمة اجتماعية جديدة في الطريق

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب منتقدًا مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين: عواقبه وخيمة

عبر الإعلامي عمرو أديب عن قلقه من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نقل مليون ونصف فلسطيني من قطاع غزة ، محذراً من عواقبه الوخيمة على المنطقة.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أكد أديب أن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست جديدة، ولكنها باتت الآن تمثل مشروعاً تسعى إدارة ترامب إلى تطبيقه.

لميس الحديدي: مصر لن تكون أداة لتصفية القضية الفلسطينية

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مصر ستظل الحامية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها لن تكون أداة لهدمها.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أوضحت الحديدي أن موقف القيادة والشعب المصري واضح وثابت، وهو عدم قبول تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

"مصر لن تكون وطنًا بديلاً".. أحمد موسى معلقًا على اقتراح ترامب بتهجير الفلسطينيين

علق الإعلامي أحمد موسى، على المقترح الأمريكي الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الجوار، ولاسيما مصر والأردن.

وفي برنامجه "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أكد موسى أن هذا المقترح ليس جديدًا، وأن مصر رفضته منذ البداية، مشدداً على أن موقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق العودة للاجئين.

عمرو أديب يشيد ببراعة المقاومة الفلسطينية في إخفاء الأسرى الإسرائيليين

أشاد الإعلامي عمرو أديب ببراعة المقاومة الفلسطينية في إخفاء الأسرى الإسرائيليين لمدة 15 شهراً متواصلة.

خلال حديثه مع محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، في برنامجه "الحكاية"، أعرب أديب عن إعجابه بقدرة المقاومة على إدارة ملف الأسرى بهذه الكفاءة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يستحق التقدير بغض النظر عن الخلافات السياسية أو الآراء حول الأحداث الجارية في غزة.

الغرف التجارية: مخزون السلع يكفي 10 أشهر والأسعار مستقرة استعدادًا لرمضان

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن مخزون السلع الاستراتيجية في مصر يكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة تصل إلى 10 أشهر.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير"، أوضح عز أن توافر هذه الكميات الكبيرة من السلع يساهم في خلق حالة من التنافس بين المنتجين والتجار، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحقيق الاستقرار في السوق.

هل يسري قرار صرف لبن الأطفال المدعم على المستفيدين السابقين؟.. متحدث الصحة يوضح

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الرضاعة الطبيعية هي الغذاء المثالي للطفل في الأشهر الأولى من عمره، لما لها من فوائد صحية كبيرة تساهم في نمو الطفل بشكل سليم وتعزيز مناعته.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أوضح عبد الغفار، أن الوزارة أصدرت في 27 نوفمبر 2024، قرارًا جديدًا بخصوص صرف لبن الأطفال المدعم "بدائل لبن الأم"، موضحًا أن هذا القرار يسري على المتقدمين للصرف للمرة الأولى، بينما لا ينطبق على المستفيدين وفقا لقواعد السابقة.

اتحاد نقابات العمال: حزمة اجتماعية جديدة في الطريق لتخفيف الأعباء

أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن توقعات إصدار حزمة اجتماعية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "حضرة المواطن"، على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أشار البدوي إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد سابقًا تكليف وزير المالية بالإعداد لهذه الحزمة الاجتماعية الجديدة.

شقيقة آلاء عبدالعزيز: أختي ضحية سحر أسود

طالبت إسراء عبد العزيز، شقيقة مقدمة البرنامج آلاء عبد العزيز، بتقديم الدعم لشقيقتها في الأوقات الصعبة التي تمر بها، مشيرةً إلى ضرورة عدم اتهامها بمحاولة استغلال معاناتها من اضطرابات نفسية لتحقيق الترند.

وفي مداخلة لها مع برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أوضحت إسراء أن آلاء ليست بحاجة إلى تمثيل أو صنع ترند، فهي بالفعل تواجه كارثة كبيرة تستدعي التدخل العاجل والعلاج.