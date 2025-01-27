اليوم.. الجامع الأزهر يحتفي بذكرى الإسراء والمعراج

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

يحتفي الجامع الأزهر، اليوم الإثنين بذكرى الإسراء والمعراج، في إطار حرص الأزهر الشريف على تعميق الوعي الديني لدى المسلمين، وتذكيرهم بالمناسبات الدينية الهامة في التاريخ الإسلامي، وتعزيز القيم الإسلامية من خلال استحضار المعاني الإيمانية من خلال الاحتفاء بهذه المناسبات المهمة.

وسيقام الاحتفال بالظلة العثمانية عقب صلاة العصر، بحضور نخبة من علماء الأزهر الشريف، على رأسهم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ولفيف من علماء الأزهر الشريف.

وذكر الدكتور عبد المنعم فؤاد، أن الإسراء والمعراج يُعتبر من الأحداث العظيمة التي تبرز مكانة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتجسد القدرة الإلهية، لافتًا إلى أنه من خلال هذه الاحتفالية، يسعى الأزهر الشريف إلى تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المجتمع، وتذكير المسلمين بأهمية هذه المناسبة، وإحياء التراث الديني للأمة الإسلامية.