نائب رئيس إرادة جيل: تصريحات ترامب ليست وصاية إلزامية على مصر

كتب-عمرو صالح:

قال اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل إن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن توطين الأشقاء الفلسطينيين بمنطقة سيناء ليست بوصاية إلزامية على مصر مشيرا إلى أنه مخطط إسرائيلي بائت تم إعداده منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وأوضح "الفحام"، في تصريحات صحفية له أن القيادة السياسية إستطاعت بحنكتها الدبلوماسية التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينة طوال الفترة الماضية وكان موقفها واضح ومتصلب على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية لينعم فيها الفلسطينين بأمن وسلام كسائر شعوب الأرض.

وأشار الفحام إلى أن الدولة المصرية منذ أولى أيام الحرب وحتى الآن لم تتخلى عن دعم الأشقاء في قطاع غزة حيث اصطف قطار الإمدادات والمساعدات الإنسانية أمام معبر رفح حتى نجحت الدبلوماسية المصرية في التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار ليستكمل قطار المساعدات رحلته إلى قطاع غزة.

ولفت الفحام إلى أن القضية الفلسطينية منذ عام 1948 تعد قضية مصر الأولى مؤكدا أن الشعب المصري وقيادته لم ولن يتخلوا عن دعم أشقائهم الفلسطنيين حتى ينعموا بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

واختتم الفحام حديثه مطالبا جموع الشعب المصري بالإصطفاف حول القيادة السياسية ودعم الموقف المصري في المحافظة على القضية الفلسطينية من التصفية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأنه سيجري مشاورات مع مصر والأردن بشأن توطين الفلسطينيين بالمناطق الحدودية لكلاهما.