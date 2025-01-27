أمطار خفيفة وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الإثنين حتى السبت 1 فبراير.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة التي قد تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما توقعت أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الثلاثاء 28 يناير

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

من الأربعاء إلى السبت

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

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