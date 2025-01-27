معرض القاهرة للكتاب يناقش "الحب والحرب في عيون الأطفال"

كتب- أحمد الجندي:

شهدت قاعة العرض في معرض القاهرة الدولي للكتاب جلسة حوارية لمناقشة كتاب "الحب والحرب في عيون الأطفال"، تأليف محمود عرفات، الذي أصدره المركز القومي للترجمة، وترجمته الدكتورة ندى حجازي إلى اللغة الإنجليزية، بينما ترجمته الدكتورة بشاير علام إلى اللغة الفرنسية. وأدار الجلسة الدكتور أحمد علي منصور.

تركزت الجلسة على التأثير النفسي والاجتماعي للحرب على الأطفال، وكيف يعكس الكتاب هذه التجارب من خلال قصص واقعية، مع تسليط الضوء على تأثير الحب والحرب على الأجيال الشابة.

في البداية، أشار الدكتور أحمد علي منصور إلى أن معرض الكتاب يعد نقطة التقاء مهمة للعلماء والباحثين. كما قدم منصور شكره للدكتورة كرمة سامي، مدير المركز القومي للترجمة، على مبادرتها في طبع هذا الكتاب القيّم.

وأضاف " منصور" أن الدكتورة كرمة سامي قرأت بعض الأجزاء من الكتاب التي نشرها الكاتب في جريدة "القاهرة"، وسعت إلى طباعة الكتاب بالكامل. وأكد منصور أن الإبداع المصري يحتاج إلى الترجمة، مشيرًا إلى أن هناك ثروة عربية كبيرة بحاجة للترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى لنشرها عالميًا.

كما ذكر أن رواية "سرابيوم"، التي أصدرها الكاتب محمود عرفات عام 2005، استغرقت منه عشر سنوات لكتابتها، وأنه كتبها بعد أربعين عامًا من الحرب، معبرًا عن صوت الطفل "متولي" الذي نشأ مع معاهدة السلام.

وأشاد منصور بجرأة الكاتب في تناول أدب الحرب من منظور الطفل، مؤكدًا أن الدكتورة بشاير علام والدكتورة ندى حجازي قد قاما بترجمة الكتاب في وقت قياسي.

من جانبه، قال الكاتب محمود عرفات، مؤلف الكتاب، إن تجربة الحرب كانت هي التجربة الكبرى في حياته، مما انعكس على كل تصرفاته واختياراته. وأضاف أن أحداث الحرب ومعاركها تسربت إلى جميع أعماله الأدبية.

وأوضح عرفات أنه عندما كتب روايته الأولى "مقام الصبا"، تناول فيها فصلين عن الحرب بشكل غير متعمد، وعاد إلى هذا الموضوع بشكل متعمد في روايته "سرابيوم".

وذكر أنه في "مقام الصبا" كتب فصلين عن تجربته كطالب في الجامعة عام 1969، عندما تم تجنيده في الجيش، وتعرض لخطر الموت، وعاش مع الجنود في معسكرات الإسماعيلية والسويس.

وأوضح عرفات أنه تناول موضوع الحرب بشكل أعمق في الفصل الثاني من "مقام الصبا"، حيث كانت الأفكار تتدفق بشكل تلقائي.

وفي جلسة مناقشة "سرابيوم"، أوضح عرفات أنه جمع قصة حياة طفل صغير هرب من والديه للانضمام إلى الجيش قبل هزيمة 67، حيث شهد أهوال الحرب ورأى التغييرات التي أعقبت الهزيمة، كما شارك في حرب الاستنزاف وتزوج من فتاة تدعى "رئيفة" من "سرابيوم"، وبعد تحرير القنطرة، اكتشف أن رئيفة اختطفت، مما أدى إلى فقدانه لعقله.

وتطرق عرفات أيضًا إلى بعض القصص التي رصد فيها مواقف الحرب، مثل قصة "مرآة غائبة" و"انتباه"، التي تضمنت مشاهد قاسية لاستشهاد الأبطال.

وأوضح عرفات أنه كتب "سرابيوم" عن الحرب بناءً على تأثيرها العميق عليه، وأضاف أنه تحدث مع محافظ الإسماعيلية وطلب زيارة المدينة لاسترجاع ذكرياته، مما ساعده في كتابة الرواية بشكل أفضل.

وفي مداخلة للدكتورة كرمة سامي، مدير المركز القومي للترجمة، أوضحت أن المركز كان يركز عادة على الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، لكنهم بدأوا مؤخرًا في الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى.

وأضافت "سامي" أن إصدار هذا الكتاب يعكس سعي المركز لاختيار أعمال مبدعين من مختلف المحافظات. وأشارت إلى أنها قرأت عمل محمود عرفات وأعجبت به، لذا تم ترجمته إلى الإنجليزية والفرنسية في آن واحد، وأكدت أن المترجمتين أنجزتا العمل في فترة قصيرة.

وأوضحت الدكتورة كريمة سامي، أن الأجزاء التي اختارها الدكتور محمود تتناسب مع جميع أفراد الأسرة، وتمت ترجمته لعدة لغات للوصول إلى أبناء الجاليات العربية الذين يمتنعون عن القراءة باللغة العربية. كما أعلنت أن المركز القومي للترجمة قام بترجمة الكتاب إلى عمل صوتي متاح على الإنترنت، للاستفادة منه عبر القراءة أو الاستماع.

وأضافت " سامي" أن المركز يواصل جهوده لترجمة أعمال المبدعين من مختلف المحافظات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة بشاير علام أن تجربة ترجمة رواية "سرابيوم" إلى اللغة الفرنسية كانت من أكثر الفترات إمتاعًا لها، نظرًا لسلاسة أسلوب الكاتب وعدم تعقيده.

وأكدت الدكتورة بشاير علام على أنها استمتعت بترجمة الكتاب والتفاعل مع أسلوبه، خاصة في وصفه لحالة دموع الطفل ودموع الزوجة، مما جعلها تتفاعل عاطفيًا مع النص لدرجة أنها بكت.

أما الدكتورة ندى حجازي، فقد أكدت أن تجربة ترجمة الرواية كانت عزيزة على قلبها بشكل خاص، لأنها كانت أول ترجمة منشورة من العربية إلى الإنجليزية.

وأشارت " حجازي" إلى أن الرواية تناولت تأثير الحرب والسياسة على الحياة الشخصية والعائلات التي كانت تعيش بالقرب من مناطق الحرب، وهو ما ألهمها في العمل على النص.

كما أكدت أنها سعت للحفاظ على سياق الرواية بما يضمن تقديم نص موازٍ بلغة أخرى، مع مراعاة أن يوفر القارئ ثقافة جديدة دون أن يشعر بالملل.

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