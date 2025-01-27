جمال الكشكي: استقرار القضية الفلسطينية مفتاح أمن المنطقة وسط تصادم الخرائط الإقليمية

كتب- أحمد الجندي:

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن اللحظة الراهنة لا تقتصر على الحرب في غزة، بل تعكس تحولات إقليمية سريعة تفوق قدرة التاريخ على مواكبتها.

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب “في قلب اللحظة” ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأشار "الكشكي" إلى أن المشهد الحالي يشهد تصادمًا بين الخرائط الإقليمية، في ظل تسارع الأحداث بشكل غير مسبوق، متسائلًا عن مستقبل المنطقة وتأثير توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة على هذه التحولات.

وأضاف رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، أن المتغيرات السريعة تشبه سهمًا أصاب الغزالة الفارسية، في إشارة إلى إيران، وامتد تأثيره إلى دمشق، ما يعكس حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على الإقليم.

كما أشاد الكشكي بالكتاب، مؤكدًا أن كل صفحة فيه تحمل إشارات إلى غزة والقضية الفلسطينية، التي وصفها بأنها القضية المحورية مشيراً إلي أن استقرار هذه القضية هو المفتاح الرئيسي لتحقيق الأمن في المنطقة، محذرًا من أن استمرار عدم استقرارها سيدخل المنطقة في مرحلة طويلة من القلق وعدم اليقين.

اقرأ أيضا:



بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟

قطار كل 4:30 دقيقة.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز