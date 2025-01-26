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رئيس "زراعة النواب" ينتقد عدم البت في صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية

11:39 م الأحد 26 يناير 2025

النائب هشام الحصرى

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كتب- نشأت علي:

أنتقد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، عدم البت في صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيينهم في عدة محافظات.

وقال "الحصري"، خلال اجتماع اللجنة: "غير مقبول هذا الامر جملة وتفصيلا، هناك أحكام قضائية، وقرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم البت فى هذا الصدد"، متابعا:"يؤجل الاجتماع لحين حضور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وممثلين الوزارات المعنية لوضع حلول جذرية وفاصلة فى هذا الأمر".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، المقدمة من النواب، اب يوسف الصاوى، إيهاب منصور، عصمت زايد، عبير جمال، بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعيينهم فى عدة محافظات.

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