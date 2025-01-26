عمرو أديب منتقدًا مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين: عواقبه وخيمة

كتب- حسن مرسي:

عبر الإعلامي عمرو أديب عن قلقه من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نقل مليون ونصف فلسطيني من قطاع غزة ، محذراً من عواقبه الوخيمة على المنطقة.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أكد أديب أن فكرة تهجير الفلسطينيين ليست جديدة، ولكنها باتت الآن تمثل مشروعاً تسعى إدارة ترامب إلى تطبيقه.

وشدد مقدم "الحكاية" على أن هذا المقترح يتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية، ويعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

كما حذر من أن هذا المقترح قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة، وإشعال حرب جديدة، متابغًا: "في اعتقادي أن بيان الخارجية الفلسطينية والمصرية للرد على مقترح ترامب سيجعل مكالمة الرئيس الأمريكي بالرئيس السيسي غير ذات جدوى، الموقف الرسمي والشعبي المصري يرفض أي مساس بحقوق الفلسطينيين من خلال الاستيطان أو ضم الأراضي أو التهجير".

ونوه أديب بأن ترامب يوزع أسئلة إجبارية على عدد من الدول ويطلب الإجابة، معتبرًا ما قال اليوم بمثابة سؤال صعب ألقاه على مصر ويتوجب الإجابة عليه.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً في المنطقة والعالم بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول نقل مليون ونصف فلسطيني من قطاع غزة إلى دول أخرى، مثل مصر والأردن.

وقد لاقت هذه التصريحات استنكاراً واسعاً، واعتبرها الكثيرون تدخلاً سافراً في الشأن الفلسطيني.

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