شعبيًا وسياسيًا.. "حماة الوطن" "ونداء مصر" يرفضان تهجير أهالي قطاع غزة

نشأت علي

أعلن حزب حماة الوطن، دعمه الكامل لجهود القيادة السياسية المصرية في مساندة القضية الفلسطينية، ورفضه أي محاولة لتهجير أهالي قطاع غزة.

وأكد الحزب، أن أي مساعي لتقويض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية غير مقبولة على كافة المستويات، مشددًا على موقفه الرافض تمامًا لمحاولات تهجير أهالي غزة إلى خارج القطاع، لاسيما وأن هذا الأمر يمثل نهاية حتمية للقضية الفلسطينية.

وأعلن الحزب تمسكه بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن أي محاولة لتصفية القضية يمثل تهديدا للأمن القومي في المنطقة بالكامل.

في ذات السياق قال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهجير سكان غزة إلى الأراضي المصرية، لن تقبل به الدولة المصرية.

وأكد "زيدان"، ثقته في أن القيادة المصرية التي حذرت من أول يوم من التهجير لن تقبل به مهما كانت الضغوط، لافتًا إلى أن الجيش والشعب لن يفرطا في حبة رمل من أرضهما مهما كانت التكاليف، وسيتوحد الشعب المصري مثلما توحد في 30 يونيو و٣ يوليو على هدف واحد وكلمة واحدة.

وأشار إلى أن آراء ترامب تتصادم مع المواقف العربية التي تؤكد الرفض القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح أن مصر والأردن مراراً رفضهما فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، وأكدتا التمسك بمسار "حل الدولتين"، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف رئيس حزب نداء مصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن مصر تسعى إلى إعادة الخدمات لقطاع غزة كي "يصبح قابلاً للحياة"، وتسعى كذلك لمنع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، ووصف فكرة تهجير الفلسطينيين بأنها "أمر ترفضه مصر، بشكل قاطع، حفاظاً على وجود القضية الفلسطينية ذاتها".