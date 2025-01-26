حزب أبناء مصر: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين انتهاك للحقوق المشروعة

كتب- عمرو صالح:

أعرب المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، عن استنكاره الشديد لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت مقترحات غير مقبولة بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، واصفًا هذه التصريحات بأنها خطوة جديدة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح "بركات"، في بيان أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا واضحًا للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، كما أنها تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تنص على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم.

وطالب رئيس حزب أبناء مصر، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل لرفض هذه المقترحات التي تتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأشاد "بركات"، بموقف مصر الثابت والمعارض لمخططات التهجير منذ بدء العدوان، مؤكدًا أن أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم تأتي ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، مما سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة.

وأشار إلى أن الحل العادل للقضية الفلسطينية يتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما وجه بركات تحية تقدير لصمود الشعب الفلسطيني في غزة، وتشبثه بأرضه رغم كل محاولات التهجير القسري، مشددًا على دعم الحزب الكامل للشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات عظيمة دفاعًا عن حقوقه التاريخية وأرضه.

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