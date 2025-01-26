لميس الحديدي: مصر لن تكون أداة لتصفية القضية الفلسطينية

كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن مصر ستظل الحامية للقضية الفلسطينية، مشددة على أنها لن تكون أداة لهدمها.

خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أوضحت الحديدي أن موقف القيادة والشعب المصري واضح وثابت، وهو عدم قبول تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

وأشارت الإعلامية لميس الحديدي إلى أن هدف ترامب واضح، وهو تحقيق أمن إسرائيل والتخلص من القضية الفلسطينية، سواء من خلال الترهيب أو الترغيب، حيث اقترح ترامب إبعاد الفلسطينيين من غزة، معربًا عن رغبته في أن تستقبل مصر والأردن هؤلاء اللاجئين، وهو ما يعد محاولة جديدة لإعادة طرح صفقة القرن بصبغة مختلفة.

وأوضحت مقدمة "كلمة أخيرة"، أن ما يطرحه ترامب ليس جديدًا، بل يشبه ما اقترحه صهره كوشنر خلال فترة ولايته الأولى، مؤكدة أن إدارة بايدن أيضًا حاولت تقديم مقترحات مشابهة، لكن موقف مصر والأردن كان واضحًا ولم يتغير.

كما عرضت الحديدي مشاهد تظهر تكدس الآلاف في غزة، حيث ينتظر النازحون العودة إلى ديارهم، مشددة على أن هؤلاء الفلسطينيين لن يكرروا ما حدث في عام 1948.

واختتمت بالقول إن مصر قد خاضت حروبًا من أجل القضية الفلسطينية، وأن موقفها لن يتغير مهما كانت الضغوط من ترامب أو وسائل الترغيب والترهيب.

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