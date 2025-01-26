اتحاد نقابات العمال: حزمة اجتماعية جديدة في الطريق لتخفيف الأعباء

كتبت- داليا الظنيني:

أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن توقعات إصدار حزمة اجتماعية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "حضرة المواطن"، على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أشار البدوي إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد سابقًا تكليف وزير المالية بالإعداد لهذه الحزمة الاجتماعية الجديدة.

وأوضح أن الموعد النهائي لإصدار هذه الحزمة هو قرار سيادي يصعب التنبؤ به، لكنه أعرب عن توقعه بإمكانية صدور القرار خلال أيام.

وأكد البدوي أن هناك معطيات تدعم هذا التوقع، تتمثل في ارتفاع الأسعار الذي شهدته البلاد في الفترة الأخيرة، سواء فيما يتعلق بالمحروقات أو الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أنه من المعتاد أن تُعلن الحكومة عن حزمة من الحماية الاجتماعية في ظروف كهذه، موضحًا أن الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

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