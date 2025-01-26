بالفيديو.. مدرعة مصرية يمكنها التصدي لضربات الـ "آر بي جي"

كتب- محمد سامي:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فيديو كشف فيه عن "مدرعة سيناء 200" التي يمكنها التصدي لضربات الـ "آر بي جي".

وقال عاطف العزب توفيق، المهندس بقطاع البحوث والتصميم بـ "مصنع 200 الحربي"، إنَّ المركبة تتميز بالقدرة العالية على المناورة وخفة الحركة وتصل سرعتها إلى 65 كيلو مترًا في الساعة بمدى عمل 550 كيلو مترًا.

وأوضح "العزب" أنَّ المركبة مزودة بمحرك قدرته 385 حصانًا، ويصل وزنها إلى 14 طنًا، ويصل طولها 6 أمتار وارتفاع متر و88 سم، وتتكون من سائق وحكمدار و8 أفراد وتسيرعلى مدى 600 كيلو متر، وتعمل على الطرق الممهدة والغير ممهدة.