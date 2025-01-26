18.5 طنًا.. التفاصيل الكاملة لراجمة الصواريخ المصرية رعد 200 - (فيديو)

كتب- محمد سامي:

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التفاصيل التفاصيل الكاملة لراجمة الصواريخ المصرية رعد 200، التي يتم تصنيعها

داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي".

واستعراض المركز خلال الجولة داخل المصنع، راجمة الصواريخ، التي أصبحت علامة فارقة في تاريخ الصناعات الدفاعية المصرية، حيث تتميز الراجمة بنسبة مكون محلي تصل إلى 65%، وهي مزودة بمنظومة إطلاق صواريخ متطورة مع نظام تحكم آلي من داخل الكابينة يتميز بالدقة والسرعة، إلى جانب محرك ديزل بقوة 385 حصانًا وجنزير متين يجعلها قادرة على اجتياز أصعب التضاريس.

من جانبه قال المهندس عاطف العزب توفيق مهندس بقطاع البحوث والتصميم بمصنع 200 حربي، إن الراجمة تتميز بأن وزنها 18.5 طنًا ومزودة بمحرك قدرة 385 حصانًا، وطولها 6.5 مترًا والعرض 2.8 متر وطولها 3 أمتار، مشيرًا إلى أن الراجمة تتكون من حكمدار و2 مساعدين والمنظومة من طراز BM21 عيار 122م، وعدد الصواريخ 30 صاروخًا متنوعين، وقادرة تقذف صواريخ بأنواع متعددة يصل مدى الصواريخ من 21 لـ35 كيلو متر.