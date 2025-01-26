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"سيناء 200".. مصر تنتج أول مركبة على جنزير ضد التفجيرات - (فيديو)

09:58 م الأحد 26 يناير 2025

المركبة سيناء 200

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كتب- محمد سامي:
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن المركبة "سيناء 200"، أول مركبة على جنزير مضادة للتفجيرات، يتم تصنيعها
من داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربي".

وتم تسليط الضوء على المدرعة "سيناء 200"، وهي ناقلة جنود مدرعة صُممت وطُورت بأيادٍ مصرية. تمتاز المدرعة بمحرك قوي بقوة 385 حصانًا، ومصنوعة من صلب مصري مطور محليًا، مما يجعلها خفيفة الحركة. أثبتت المدرعة كفاءتها على الطرق الممهدة وغير الممهدة وتوفر أعلى درجات الأمان في الظروف الصعبة بفضل تقنيات الحماية المتطورة التي تجعلها مقاومة للتفجيرات والألغام الأرضية.

كما تحتوي على نظام إخماد حرائق تلقائي، وتُستخدم في مهام متعددة مثل القتال، الإسعاف، إطلاق الصواريخ، القيادة والسيطرة، والحرب الإلكترونية.

وكشف المهندس وفيق مجدي أن المركبة "سيناء 200" تُعتبر أول مركبة على جنزير مضادة للتفجيرات، وقد تم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المصنع. وأكد أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر لمصر، إذ يعكس قدرتها على تصميم وتطوير مركبات عسكرية بالكامل. وتتنوع إنتاجات المركبة لتشمل ناقلات جنود، مركبات مضادة للتفجيرات والألغام، مركبات إسعاف، ومركبات لمراكز القيادة.

المركبة سيناء 200 مركبة جنزير مصنع 200 الحربي
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