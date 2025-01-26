هل يسري قرار صرف لبن الأطفال المدعم على المستفيدين السابقين؟.. متحدث الصحة يوضح

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الرضاعة الطبيعية هي الغذاء المثالي للطفل في الأشهر الأولى من عمره، لما لها من فوائد صحية كبيرة تساهم في نمو الطفل بشكل سليم وتعزيز مناعته.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أوضح عبد الغفار، أن الوزارة أصدرت في 27 نوفمبر 2024، قرارًا جديدًا بخصوص صرف لبن الأطفال المدعم "بدائل لبن الأم"، موضحًا أن هذا القرار يسري على المتقدمين للصرف للمرة الأولى، بينما لا ينطبق على المستفيدين وفقا لقواعد السابقة.

وشدد متحدث الصحة على أن اللجوء إلى اللبن الصناعي يجب أن يكون في حالات الضرورة القصوى فقط، حيث لا تستطيع الأم إرضاع طفلها لأسباب صحية، مشيرًا إلى أن القرار الجديد حدد الشروط والأسباب التي تسمح بصرف اللبن المدعم للأطفال، والتي تشمل حالات مثل وفاة الأم، أو إصابة الأم بمرض يمنعها من الرضاعة، أو ولادة توأم.

ونوه الدكتور حسام عبد الغفار، أن القرار على أهمية محاولة الأمهات إرضاع أطفالهن بالرضاعة الطبيعية قدر الإمكان، حتى في حالة ولادة توأم.

وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تعمل على توفير اللبن المدعم في عدد كبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، ولكن سيتم صرف هذا اللبن فقط للحالات التي تستوفي الشروط المحددة في القرار، وذلك بهدف ضمان وصول اللبن المدعم إلى مستحقيه بالفعل، وتجنب أي إهدار لهذه الموارد.

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