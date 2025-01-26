الغرف التجارية: مخزون السلع يكفي 10 أشهر والأسعار مستقرة استعدادًا لرمضان

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن مخزون السلع الاستراتيجية في مصر يكفي لتغطية احتياجات السوق لمدة تصل إلى 10 أشهر.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير"، أوضح عز أن توافر هذه الكميات الكبيرة من السلع يساهم في خلق حالة من التنافس بين المنتجين والتجار، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتحقيق الاستقرار في السوق.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعود بالنفع على المستهلكين، حيث سيتمكنون من الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

كما أعلن عز عن تنظيم معارض "أهلاً رمضان" و"السوق الواحد" في 27 محافظة مصرية، بالتعاون مع وزارة التموين والمحافظات.

وأكد أن هذه المعارض ستساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار عز إلى أن أسعار السلع لم تشهد تغييرات كبيرة منذ شهر رمضان الماضي، ويتوقع استمرار هذا الاستقرار خلال الشهر المقبل.

وأكد أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان وفرة المعروض في الأسواق.

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