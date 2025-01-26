التنظيم والإدارة يُعلن عن مسابقة لشغل 63 وظيفة بقطاع النقل النهري

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد 10 في وظائف مهندس ثالث بالمسميات الآتية: (مهندس إنشاءات مدنية ثالث – مهندس كهرباء ثالث - مهندس ميكانيكا ثالث) وعدد (53) في وظائف بالمسميات الوظيفية الاَتية: (فني ميكانيكا رابع - فني تشغيل رابع – فني إنشاءات رابع – فني كهرباء رابع) وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز، أنه من المقرر إتاحة باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة في الفترة من 13 حتى 26 فبراير 2025، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

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