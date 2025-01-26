ما حكم من يحرم أخواته البنات من الميراث؟.. الإفتاء تجيب

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حرمة حرمان المرأة من حقها في الميراث، مشددة على أن هذا الفعل يعد ظلمًا كبيرًا وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة.

خلال حوارها ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة الناس أوضحت زينب أن الميراث حق ثابت للمرأة كفلته الشريعة الإسلامية، سواء كان من الأب أو الأخ، وأن أي محاولة لحرمانها من هذا الحق تعتبر تعديًا على حقوقها وتعديًا على حدود الله.

واستندت في ذلك إلى العديد من الأدلة الشرعية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرم الظلم على نفسه وجعل بينكم محرمًا فلا تظالموا".

وحذرت الدكتورة زينب من عواقب حرمان المرأة من ميراثها، مشيرة إلى أن هذا الفعل يؤدي إلى حرمان المال من بركة الله، وقد يكون سببًا في نشوء أجيال تعاني من العقوق والظلم.

وأكدت أن من يمتنع عن توزيع الميراث كما قسمه الله يكون قد تعدى على حدود الله، مما يعرضه لعقاب شديد في الدنيا والآخرة.

ودعت الدكتورة زينب جميع المسلمين إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في مسألة الميراث، وتوزيع الأموال على الورثة وفقًا لما نص عليه الشرع الشريف.

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