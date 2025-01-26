صندوق "تحيا مصر" يكشف تفاصيل إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين

كتبت- داليا الظنيني:

قال هشام خليفة، رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن حجم المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء في قطاع غزة تتكون من 305 شاحنات تحمل على متنها أكثر من 4200 طن من المساعدات، و11 سيارة إسعاف، تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير الذي يُذاع على قناة صدى البلد، أشار إلى أنه بالتعاون مع كل من بيت الزكاة والصدقات، وبنك الطعام، والجمعية الشرعية تم إعداد وتجهيز القافلة.

وأضاف أن صندوق تحيا مصر يعد قوافل مساعدات في الـ27 محافظة بمصر، وقطاع غزة؛ مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، من أجل تقديم المساعدة والعون للأكثر احتياجا.

وتابع قائلا: صندوق تحيا مصر يشارك في توفير المواد الغذائية وكراتين الطعام ومستلزمات المعيشة والأغطية والمفروشات والملابس، وتجهيز 100 فتاة من بنات حي الأسمرات للزواج.

واختتم قائلا: القافلة تضمنت الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية الأساسية، لإمداد المستشفيات الفلسطينية ولضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية للسكان في ظل هذا الوضع الإنساني الحرج، بالإضافة إلى 3282 طنا تقريبًا من المواد الغذائية الجافة مثل: الأرز، والمكرونة، والشعرية، والسكر، والزيت، والشاي، والتمور والجبن، والمياه المعدنية والغازية، والألبان، والعصائر، وغيرها، من المواد التي تعتبر جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي.

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