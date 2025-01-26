الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج.

وكتب الرئيس السيسي على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج، أتوجه بخالص التهنئة إلى الشعب المصري العظيم، وإلى أمتينا العربية والإسلامية، داعيا الله تعالى أن يعيدها علينا بالخير والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يديم علينا الأمن والسلام".