محافظ القاهرة يشهد حفل توقيع كتاب القاهرة التراثية

كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حفل توقيع كتاب "القاهرة التراثية رؤية تاريخية.. عمرانية.. تراثية" للمهندسة ميرال نبيل كامل، مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025.

وأكد محافظ القاهرة، أن الكتاب إضافة جديدة وإصدار مرجعي يرصد التطور العمراني لمدينة القاهرة، وأهم المشروعات التي تشهدها حاليًا من أجل الحفاظ على تراثها المعماري، وتعزيز السياحة الثقافية، وجعل القاهرة وجهة سياحية رئيسية مثل مشروع تطوير القاهرة التاريخية، وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة، وتطوير حديقة الأزبكية، ومشروع تطوير القاهرة الخديوية.

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