وزير التعليم: مقترح "البكالوريا المصرية" خطوة نحو مواكبة الأنظمة التعليمية العالمية

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مقترح نظام "البكالوريا المصرية" يُعد مشروعًا متوافقًا مع متغيرات العصر والأنظمة التعليمية العالمية.

وأوضح الوزير، أن تأجيل طرح المقترح قبل بداية العام الدراسي جاء لإتاحة الوقت الكافي لإجراء حوار مجتمعي شامل، بهدف تحقيق توافق عام، مشيرًا إلى ضرورة تغيير التشريعات القائمة والحصول على موافقة مجلس النواب قبل تطبيق النظام الجديد.

هيكلة المرحلة الثانوية

خلال اجتماعه اليوم مع مديري المدارس، أوضح الوزير، أن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية كانت خطوة حتمية لتخفيف الضغط العصبي على الطلاب، وقد تم تقليل عدد المواد الدراسية، مما أتاح للمعلمين إنهاء المناهج الدراسية داخل المدارس بما يتماشى مع عدد الساعات المعتمدة لكل مادة.

جلسات الحوار المجتمعي

أكد الوزير، أن الوزارة تستهدف من خلال جلسات الحوار المجتمعي الاستماع إلى جميع المقترحات والأفكار المتعلقة بمقترح "البكالوريا المصرية".

وشدد على أهمية دور مديري المدارس والمعلمين في نقل الوعي والفهم الصحيح للنظام الجديد إلى الطلاب وأولياء الأمور، بالإضافة إلى طمأنتهم من خلال الاجتماعات الدورية التي تُعقد في المدارس.

إشادات بالمقترح وتوصيات الحضور

شهد اللقاء إشادة واسعة بالمقترح الجديد، حيث اعتبره الحضور بديلًا أفضل لنظام الثانوية العامة الحالي.

كما طرح مديرو المدارس عدة توصيات، من بينها:

- إدراج نظام المشروعات والتقييمات التي يقدمها الطلاب لتعزيز الانضباط وزيادة نسبة الحضور.

- تطوير الأدوات الخاصة بالأنشطة الطلابية لجعل المدارس أكثر جاذبية للطلاب.

- تكثيف تدريب المعلمين على آليات النظام الجديد لضمان نجاحه في حال تطبيقه.

وأشاد مديرو المدارس، بالجهود المبذولة لضمان انضباط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الحالي، وباللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع أطراف المنظومة التعليمية، والتي ساهمت في حل المشكلات والتحديات على أرض الواقع.

وأكد الوزير أن الحوار المستمر مع جميع أطراف المنظومة التعليمية يعكس التزام الوزارة بتحقيق تطوير شامل للتعليم في مصر، بما يتناسب مع احتياجات العصر، ويدعم رؤية الدولة لبناء نظام تعليمي يُرسخ الجودة والتميز.

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