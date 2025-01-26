تنويه جوي بشأن الطقس غدًا الاثنين.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

كتب- محمد نصار:

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 27 يناير 2025.

وقالت الأرصاد، إن من المتوقع تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأضافت أنه توجد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وطالبت الهيئة، باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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