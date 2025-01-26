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برلماني للحكومة: نحتاج إلى عدالة ضريبية وليس إعفاءات

04:10 م الأحد 26 يناير 2025

النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

طالب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة وجود منظومة ضريبية شاملة متكاملة تحقق الأهداف المرجوة كافة.

وأكد "إمام"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، لمناقشة قانون التيسيرات الضريبية، أن حجم الإعفاء حتى 15 مليون جنيه رقم صغير جدًا عند مقارنة أسعار الصرف حاليًا بالفترة السابقة.

وأشار إلى أن القانون من حيث الشكل جيد، إلا أنه في المضمون يمثل "ردة"، مؤكدًا أن هناك خللًا في المنظومة الضريبية متابعًا: مش عايزين إعفاءات ضريبة محتاجين عدالة ضريبية.

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النائب عبد المنعم إمام مجلس النواب منظومة ضريبية شاملة
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