مُذكرة عاجلة إلى وزير التعليم للقضاء على عجز أعداد المدرسين في سوهاج -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، بمذكرة عاجلة إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إغفال مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، الذي يعد من أكثر المراكز التي بها عجز على مستوى المحافظة في تخصص مادة الرياضيات بنحو 750 معلم رياضيات، في المسابقة المخصصة لمواجهة عجز المعلمين.

وقال قورة، فى مذكرته العاجلة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لقد فوجئنا بالإعلان عن مسابقة للمعلمين بالتربية والتعليم، وتم تقسيم هذه المسابقة على عدة مراحل؛ المرحلة الأولى وهي الإعلان عن التقدم لتخصص الرياضيات، وتم إدراج المحافظات ثم الإدارات التي بها عجز، وتم إدراج محافظة سوهاج وأربع إدارات بالمحافظة فقط، فى حين تم إغفال مركز دار السلام- سوهاج الذي يعد من أكثر المراكز التي بها عجز على مستوى المحافظة، فقد بلغ العجز في تخصص مادة الرياضيات فقط عدد 750 معلم رياضيات، وباقي التخصصات الأخرى يقدر بها العجز بـ2000 معلم؛ الأمر الذي يعد كارثة بكل المقاييس.

وقال قورة، في مذكرته العاجلة إلى وزير التربية والتعليم: نأمل في ظل جهودكم التي تبذل من أجل الصالح العام، أن يتم إدراج مركز دار السلام ضمن الإدارات التي بها عجز معلمي الرياضيات.

ونوه قورة بأن نقص المعلمين خطرٌ يداهم مدارس المركز ويضرب العملية في مقتل؛ خصوصًا أننا نعلم ومعنا الوزير أن للمعل دورًا أساسيًّا في صناعة المستقبل والنهوض بأي مجتمع، قائلًا: "بالتعليم والمعلم تنهض الأمم وتزدهر المجتمعات؛ فالمعلم هو مَن يصنع الطبيب والمهندس والجندي والقاضي.. ببساطة هو من يصنع لنا المستقبل".

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