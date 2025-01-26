"النواب" يوافق على رفع قيمة أعمال المشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات لـ 20 مليون جنيه

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، في جلسته المعقودة اليوم الأحد 26 يناير 2025، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلًا من 15 مليونًا.

يأتي ذلك لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعًا للاستثمارات الوطنية، وانحيازًا من مجلس النواب لصغار المستثمرين.

وتقدم النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة، بتعديل على مشروع الحكومة لرفع قيمة الأعمال السنوية على المشروعات الممنوح لها حوافز وتيسيرات ضريبية، لتوسعة مظلة المشروعات المستفيدة من هذه الحوافز والتيسيرات الضريبية، ووافق المجلس على تعديل مشروع القانون وسط إشادات واسعة من جميع النواب بانحياز المجلس لمصلحة المشروعات المتوسطة والصغيرة والتخفيف عنهم.

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