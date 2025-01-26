"العمل": صرف 2.2 مليار جنيه إعانات من صندوق الطوارئ منذ تأسيسه

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال المُنعقد اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، برئاسة محمد جبران، وزير العمل، أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، 2 مليار و262 مليونًا و300 ألف جنيه، استفاد منها 4254 ألفًا و216 عاملًا يعملون في 3988 منشأة.

وخلال الاجتماع، ناقش "مجلس الإدارة" الأوضاع المالية للصندوق، والإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتي تحدد تلك الإعانات، كما أُحيط "المجلس" بإجمالي الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق".

وأكد "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الأحد، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال مستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، وذلك بدفع إعانات أجور لهم. وقال إن توفير الحماية الاجتماعية للعمال هو توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار وزير العمل، إلى أن الدعم الذي يُقدمه هذا الصندوق يأتي أيضًا في إطار الدور القومي الذي تأسس من أجله، بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الحميد سلامة، الأمين العام للصندوق، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد عطية الفيومي، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد عبد ربه، ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أحمد عبد الرحمن أحمد، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد فاروق الدسوقي، ممثل وزارة قطاع الأعمال، وعضوان من ذوي الخبرة: إسماعيل فهمي، ورفعت محمد حسن وزيرا القوى العاملة الأسبقين، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

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