جولة مفاجئة لوزيرة التنمية المحلية بمصر القديمة.. وتوجيهات مشددة لرئيس الحي

كتب- محمد نصار:

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المخلية، ظهر اليوم، جولة مفاجئة على حي مصر القديمة بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية، على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية التي يقدمها الحي، والاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها.

كما تابعت الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء ونسب الإنجاز وعدد رخص البناء الصادرة للمواطنين، وتعرفت من رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي على أعداد الطلبات التي تم إنجازها في هذا الملف وأهم المشكلات التي تم رصدها.

وخلال الجولة، وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس الحي، بضرورة التواجد على مدار اليوم في مقر المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل في جميع الخدمات التي يطلبها المواطنين، خاصة بعد تلقيها بعض الشكاوى خلال زيارتها للحي بوجود تأخير وعدم إنهاء لبعض الطلبات المختلفة.

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية، على تدوين جميع البيانات الخاصة بالمواطنين الذين تقدموا بشكاوى لها خلال زيارتها للحي، ووجهت قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة باستمرار متابعة الشكاوى التي قدمها المواطنون لسرعة حلها والعرض عليها عقب الانتهاء من حل المشكلات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن ملف التصالح على مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات وملفات عمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنه سيتم تقييم جميع رؤساء الأحياء والمراكز وسكرتيري العموم وسكرتير العموم المساعدين خلال الفترة الحالية وفقًا لمعدلات الإنجاز في هذا الملف وقدرتهم علي حل أي مشكلات أو معوقات أمام المواطنين الراغبين في التصالح للانتهاء من فحص جميع الملفات الموجودة وحصول المواطنين على نماذج التصالح النهائية.

وأشارت إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعات دورية خلال الفترة الحالية مع جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات بمقر الوزارة لمتابعة سير العمل في ملف التصالح ودفع وتيرة العمل والتغلب على أي تحديات.

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