وزيرة التنمية المحلية: زراعة الطريق الدائري نموذج عملي لرؤية مصر الخضراء

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة خطوة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال تحسين جودة الهواء والحد من آثار التغير المناخي.

جاء ذلك خلال مشاركتها في احتفالية وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني 2025 تحت شعار "مصر خضراء مستدامة.. نحو اقتصادي دائري وتحول أخضر عادل" والتي تعكس التعاون المثمر بين وزارات الدولة لدعم المبادرات الوطنية الهادفة لتحسين جودة الحياة وحماية البيئة.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن مشروع تشجير وزراعة الطريق الدائري ومحاور القاهرة الكبري هو نموذج عملي يعبر عن التزامنا بتحقيق هذه الرؤية، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع وزارات البيئة والزراعة والإسكان لتنفيذ هذا المشروع.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتنسيق مع المحافظات لدعم تنفيذ هذه المبادرة بأفضل شكل ممكن.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن إطلاق الدليل الاسترشادي للجنة الاستشارية لدعم ملف التشجير في المبادرة الرئاسية يعد خطوة مهمة لضمان أن تكون الجهود متكاملة ومنظمة مما يساعد على تحقيق أهداف المبادرة بفاعلية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه وفقًا للدليل الاسترشادي سيتم تكويد الأشجار التي سيتم زراعتها عن طريق مديريات الزراعة والمحافظات بعد الاستفادة من الدروس المستفادة من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.

وتقدمت الدكتورة منال عوض، بالشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد على جهودها، كما تقدمت بالشكر لأعضاء اللجنة الاستشارية والمشاركين الذين يعملون بإخلاص لإنجاح هذه المبادرة.

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