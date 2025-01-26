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سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق الآن -صورة بالقمر الصناعي

01:40 م الأحد 26 يناير 2025

أمطار- أرشيفية

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كتب- محمد نصار:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحديثًا لحالة الطقس يوضح خرائط سقوط الأمطار الآن.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن آخر صور مأخوذة عبر الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية القمر الصناعي السواحل الشمالية
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