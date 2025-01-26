سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق الآن -صورة بالقمر الصناعي

كتب- محمد نصار:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحديثًا لحالة الطقس يوضح خرائط سقوط الأمطار الآن.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن آخر صور مأخوذة عبر الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

اقرأ أيضًا:

بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟

قطار كل 4:30 دقيقة.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز

الطقس: أمطار قد تكون رعدية على 6 مناطق خلال ساعات.. تمتد للقاهرة في هذه الفترة

ريهام سعيد تعلن التكفل بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز بعد حديثها عن انفصام الشخصية