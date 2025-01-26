تخفيضات تصل لـ 50% على رحلات مصر للطيران باستثناء 3 مدن

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، عن تقديم خصومات استثنائية لعملائها على تذاكر السفر من مصر إلى جميع وجهاتها الدولية.

يأتي ذلك بمناسبة احتفالات وزارة الطيران المدني بالذكرى الـ95 لعيد الطيران المدني المصري.

وتتضمن العروض تخفيضًا بنسبة 26% على درجة رجال الأعمال، و50% على الدرجة السياحية.

ويُطبق هذا العرض ليوم واحد فقط، اليوم الأحد الموافق 26 يناير، على أن تكون فترة السفر متاحة حتى نهاية مارس 2025.

يُذكر أن التخفيض يشمل جميع وجهات شبكة خطوط مصر للطيران، باستثناء مدن جدة، المدينة المنورة، وبيروت.

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