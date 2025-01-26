مصطفى الفقي لمصراوي: تصريح ترمب بتهجير أهالي غزة "استفزاز".. وهؤلاء وراء خطته

كتب- محمد عمارة:

وصف المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي عضو مجلس الشيوخ، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن عزمه الاتصال بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وطلب استقبال بعض الفلسطينيين من أهالي غزة، بالاستفزازية.

وقال الفقي في تصريحات لمصراوي، مساء الأحد: تصريحات ترامب مستفزة، ويقف ورائها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو واليمين المتطرف في حكومته ومن خلفهم اللوبي اليهودي في أمريكا.

وأضاف الفقي: مصر أعلنت موقفها على لسان رئيسها بشكل واضح، بأنها ترفض مقترح وخطط ومحاولات التهجير، وأنه خط أحمر بالنسبة لها.

وصباح الأحد، قال ترامب إنه تحدث مع الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن في الأمر، وأنه سيجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السيسي، اليوم في هذا الخصوص أيضًا.

وتأتي تصريحات ترامب، بعد تصريحات مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام قليلة، وتحديدًا خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة المصرية.

وتابع الرئيس: في السياق ذاته، وبحكم مسئوليتها التاريخية، ووضعها الإقليمي والتزاماتها الدولية، تسعى مصر بكل طاقاتها وجهودها المخلصة، إلى نبذ العنف والسعي نحو السلام، ويعتبر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شاهدًا حيًا على هذه الجهود الدؤوبة، والمساعي المستمرة التي تبذلها مصر إلى جانب شركائها في هذا الشأن، وسندفع بمنتهى القوة في تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيًا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وإعادة الخدمات إلى القطاع ليصبح قابلًا للحياة، ومنع أي محاولات للتهجير، بسبب هذه الظروف الصعبة لأنه الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع، حفاظًا على وجود القضية الفلسطينية ذاتها.

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