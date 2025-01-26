قبل مكالمة ترامب مساء اليوم.. ماذا قال السيسي عن تهجير الفلسطينيين في عيد الشرطة؟

كتب- محمد نصار:

أعادت تصريحات الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، قبل ساعات، بشأن تحريك أعداد من الفلسطينيين إلى مصر والأردن، خطة التهجير إلى الأذهان، لكن هذه المرة بوتيرة أقوى في ظل إعلان ترامب مقترحه.

صباح الأحد، قال ترامب إنه تحدث مع الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن في الأمر، وأنه سيجري اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس السيسي، اليوم في هذا الخصوص أيضًا.

وتأتي تصريحات ترامب، بعد تصريحات مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام قليلة، وتحديدًا خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة المصرية.

وكان الرئيس السيسي، قد قال إن العالم بشكل عام، ومنطقتنا بشكل خاص، في صراعات وتحديات غير مسبوقة، تعصف بدول وتدمر مقدرات شعوبها.

وأكد السيسي، خلال كلمته: ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى؛ ثم بالجهود الدؤوبة التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة، ستظل بلادنا بمأمن من تلك الاضطرابات بل إن مصر أصبحت، كما كانت على مر العصور، واحةً للأمان والسلام في المنطقة فقد اختارها الملايين من أصحاب الجنسيات الأخرى، ملاذًا آمنًا لهم، اقتداءً بقول الله تعالى "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" حيث تستضيف مصر، ما يزيد على تسعة ملايين ضيف، وتقدم لهم الدولة المصرية الخدمات التي يحصل عليها المصريون كونهم ضيوفًا كرامًا لدينا، في إطار من الامتثال للتعاليم الدينية السمحة، والاحترام للمنظومة القانونية المصرية.

وتابع الرئيس: في السياق ذاته، وبحكم مسئوليتها التاريخية، ووضعها الإقليمي والتزاماتها الدولية، تسعى مصر بكل طاقاتها وجهودها المخلصة، إلى نبذ العنف والسعي نحو السلام، ويعتبر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شاهدًا حيًا على هذه الجهود الدؤوبة، والمساعي المستمرة التي تبذلها مصر إلى جانب شركائها في هذا الشأن، وسندفع بمنتهى القوة في تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيًا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وإعادة الخدمات إلى القطاع ليصبح قابلًا للحياة، ومنع أي محاولات للتهجير، بسبب هذه الظروف الصعبة لأنه الأمر الذي ترفضه مصر بشكل قاطع، حفاظًا على وجود القضية الفلسطينية ذاتها.

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