"سلامة الغذاء": 6200 رسالة غذائية مُصدّرة.. والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

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كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي المئوي والثالث لعام 2025، عن الفترة من 18 إلى 24 يناير 2025، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة، على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 56 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 55 زيارة، وأصدرت الإدارة 2537 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1395 شركة مصدّرة.

كما شاركت الهيئة في اجتماع شعبة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لمناقشة آلية سحب عينات الشحنات المُعدّة للتصدير، وكذلك في اجتماع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية لمناقشة إجراءات وآليات إصدار شهادات الصلاحية.

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المُصدّرة 6200 رسالة بوزن إجمالي قدره 230 ألف طن، بزيادة بلغت 33 ألف طن عن الأسبوع الأسبق، لصالح 1685 شركة مُصدّرة. وتنوعت الرسائل بين 760 صنفًا شملت خضروات وفواكه ودقيقًا ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت الفاصوليا بأنواعها قائمة الخضروات المصرية المُصدّرة خلال الأسبوع الماضي بواقع 12 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الخضروات المشكلة المجمدة بإجمالي 8 آلاف طن. وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المُصدّرة 67 صنفًا بإجمالي 63 ألف طن.

أما بالنسبة للفواكه، ما زالت الموالح تتصدر القائمة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 72 ألف طن، تلتها الفراولة بواقع 10 آلاف طن، ثم التمور بإجمالي 3 آلاف طن. وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المُصدّرة 40 صنفًا بإجمالي 90 ألف طن.

ومثّلت السعودية وروسيا وهولندا وتركيا أكبر الدول المستقبِلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي، من إجمالي 186 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المُصدّرة منه بإجمالي 1131 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ1100 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 825 رسالة.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، أصدرت الهيئة 505 شهادة صحية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2105 رسالة بوزن إجمالي نحو 405 آلاف طن، لصالح 900 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 235 صنفًا شملت القمح، السكر الخام، والزيوت المتنوعة من 88 دولة. ومثّلت البرازيل أكبر الدول المُصدّرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها روسيا، أوكرانيا، والصين.

وتصدّر ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 787 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة في المركز الثاني بـ350 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 278 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة تسجيل 45 منتجًا جديدًا و12 شركة، ونفذت 5 زيارات رقابية، كما فحصت 405 منتج جديد، وأصدرت 13 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 16 زيارة تفتيشية على مواقع مضارب الأرز، بالإضافة إلى زيارتين لمواقع تخزين القمح، وتم تسجيل منشأتين لتخزين القمح.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 36 شكوى عبر جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، إضافةً إلى الشكاوى المقدمة مباشرةً إلى الهيئة. وتم إغلاق 21 شكوى، بينما يجري فحص 15 شكوى.

حملات رقابية على المنشآت الغذائية

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية على 271 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات أسيوط، الوادي الجديد، كفر الشيخ، سوهاج، شمال سيناء، الغردقة، الجيزة، الغربية، المنيا، وبورسعيد، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في حال وجود أي ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، تم تنفيذ 66 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، الإسماعيلية، الغربية، الشرقية، الأقصر، الإسكندرية، المنوفية، أسيوط، أسوان، بني سويف، البحر الأحمر، المنيا، سوهاج، دمياط، والسويس.

كما تم تسجيل 643 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 632 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 503 منشآت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 26 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الإسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية، الغربية، دمياط، وأسيوط.

تم تسجيل 75 منشأة تخزينية خلال الأسبوع الماضي، كما استوفت 3 منشآت اشتراطات الهيئة، ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المستوفاة للاشتراطات إلى 401 مخزن.

وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب تسجيل جميع المنشآت الغذائية لدى الهيئة، بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 109 منشآت، ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 449 منذ بدء استلام هذا الملف.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم تنفيذ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، الإسكندرية، دمياط، المنيا، الدقهلية، الشرقية، والغربية.

أما إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، فقد نفذت 60 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، وأسوان.

كما قامت إدارة وحدات الطعام المتنقلة بتنفيذ 6 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، وأسيوط.

وفي سياق آخر، فحصت لجنة التظلمات بالهيئة 475 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 14 زيارة تفتيشية على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب 48 زيارة لمتابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية في مصانع الأمعاء. كما أصدرت الإدارة 14 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 18 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، القاهرة، القليوبية، الشرقية، الإسكندرية، كفر الشيخ، والغربية. وتم تسجيل 10 منشآت جديدة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء خاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق، والخزف.

وفيما يتعلق بإدارة الرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، نفذت 17 زيارة رقابية شملت مراكب وسفن الصيد، مصانع وموردي الأسماك، شركات التصدير، ووحدات التجهيز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق في المحافظات:

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قام فرع الهيئة بمحافظة الغربية بتنفيذ 26 حملة تفتيشية على 180 منشأة غذائية في مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، وسمنود). وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 600 كجم لحوم مصنعة و250 عبوة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة، تم المرور على 25 منشأة غذائية للتوجيه نحو الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء وتطبيق الإجراءات التصحيحية. وبناءً على هذه التوجيهات، تم تسجيل 10 منشآت غذائية جديدة.

كما شاركت الهيئة في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة. وأسفرت الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بكمية تقدر بـ 700 كجم (أسماك، لحوم، عطارة). وتم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما نُفذت 10 قرارات للنيابة العامة شملت التفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، بالإضافة إلى الإشراف على توريد اللحوم والدواجن لمستشفيات محافظة الغربية.

وفي محافظة دمياط، نفذ فرع الهيئة 6 حملات تفتيشية موسعة بالتعاون مع نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، ومديرية التموين، والإدارة الصحية، والإدارة التموينية، والرقابة التموينية، وإدارة المجازر، والديوان العام بالمحافظة. واستهدفت الحملات 49 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة الزرقا والسرو، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتغيرة في خواصها الطبيعية (زيوت، بسكويت، وحلويات)، وفقًا للإجراءات المتبعة.

قام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الإدارة العامة للتموين، الطب البيطري، ومباحث التموين. وشملت الحملة المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمركز بندر سوهاج، وأسفرت عن إعدام 300 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، مجهولة المصدر، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذ الفرع 6 حملات تفتيشية إضافية استهدفت 22 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (مركز سوهاج، البلينا، حي شرق)، حيث تم إعدام كميات إضافية من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بضرورة التسجيل في الهيئة واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

وفي محافظة أسوان، نفذ فرع الهيئة عددًا من الحملات التفتيشية على 13 منشأة غذائية. وتم خلال هذه الحملات توعية أصحاب المنشآت بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخذ تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

أما في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فقد قام فرع الهيئة بتنفيذ حملات تفتيشية استهدفت 23 منشأة غذائية في مناطق بلبيس، أبو حماد، والعاشر من رمضان. وأسفرت الحملات عن رصد نقص في اشتراطات سلامة الغذاء. وتم توجيه التنبيهات اللازمة للمنشآت المخالفة مع منحها فترة زمنية لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

وفي محافظة أسيوط، نفذ فرع الهيئة 8 حملات تفتيشية شملت 47 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية، مثل العصائر، الأجبان، والحلوى. كما تم توجيه المنشآت غير المسجلة إلى ضرورة التسجيل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء والالتزام بالاشتراطات المقررة.

إضافةً إلى ذلك، نفذ الفرع حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة، شملت المرور على 4 منشآت غذائية، حيث تم توعية أصحابها بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وأخذ تعهدات بالالتزام بالاشتراطات اللازمة والتسجيل لدى الهيئة.

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