قطار كل 4:30 دقيقة.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الخط الثالث، عن تعديل زمن التقاطر بالتزامن مع مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري مساء اليوم الأحد.

ويواجه النادي الأهلي، غريمه بيراميدز، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد، على أرضية ستاد القاهرة ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقالت الشركة، في بيان، إن محطات الخط الثالث وخاصة محطة الاستاد، على استعداد لاستقبال جماهير ومشجعي الفريقين قبل وبعد المباراة.

وأضافت أنه سيتم توفير قطار كل 4:30 دقيقة قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور، بينما للقادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى محطة الكيت كات، سيكون الوقت بين كل قطار والذي يليه 9 دقائق.

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