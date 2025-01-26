محمود بدر ردًّا على مقترح ترامب بنقل سكان غزة: سيناء خط أحمر ومصر ضد التهجير

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تهجير سكان غزة إلى الأراضي المصرية، لن تقبل به الدولة المصرية.

وأكد بدر، في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك": ترامب اتكلم بوضوح عن التهجير وضرورة قبول مصر والأردن للفلسطينيين في أراضيهم، متابعًا: "كل الضغوط اللي على مصر سواء اقتصادية أو حتى عن طريق الإخوانجية هدفها الرئيسي تمرير الملف ده".

وأشار عضو مجلس النواب، في منشوره، إلى ثقته في أن القيادة المصرية التي حذرت من أول يوم من التهجير لن تقبل به مهما كانت الضغوط، لافتًا إلى أن الجيش المصري العظيم والشعب المصري الشريف الصابر لن يفرطا في حبة رمل من أرضهما مهما كانت التكاليف، وسيتوحد الشعب المصري مثلما توحد في 30 يونيو و٣ يوليو على هدف واحد وكلمة واحدة .

واختتم بدر منشوره قائلًا: "مصر ضد التهجير.. سيناء خط أحمر".